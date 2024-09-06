 أخضر ناشئي اليد يواجه الأردن في  البطولة الآسيوية

الدمام-البلاد
يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواليد (2006)م، مع نظيره الأردني، عند الساعة الـ (4:15) من مساء غدٍ السبت، في أولى مباريات الدور الرئيسي بالبطولة الآسيوية الـ (10)، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الـ (3) حتى الـ (14) من شهر سبتمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا (2025)م.
ويسعى الأخضر الناشئ لتحقيق انطلاقة قوية في الدور الرئيس أمام المنتخب الأردني صاحب الأرض والجمهور، بعدما قدم مستوى مميزا في الدور الأول، وضعه في صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة عقب اتتصاره على الإمارات وقطر.
وأسفر تكوين مجموعتي الدور الرئيس عن تواجد القبضة الخضراء ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات: كوريا الجنوبية – الأردن – إيران، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: البحرين – اليابان – قطر – الكويت.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م