3.7 مليارات ريال حجم الإنفاق على المجوهرات بجازان

جيزان : البلاد

حقق نشاط المجوهرات بمنطقة جازان في الربع الثاني من العام الحالي نسبة 12.7% مقارنة بالربع السابق؛ وذلك بفعل ارتفاع الطلب على منتجات الذهب والمجوهرات مواكباً إجازات عيد الفطر المبارك وما يصاحبها من موسم الزواج بمعظم مناطق المملكة، حيث ارتفع الإنفاق خلال الفترة من 3.3 إلى 3.7 مليارات ريال.

وكشف تقرير مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، الذي أصدرته إدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية والمعلومات بغرفة جازان، أن نشاط المجوهرات كان النشاط الأعلى نمواً بالمنطقة خلال الفترة بين شهري ” أبريل- يونيو 2024 “.

ووفقاً للتقرير، فإن قطاع المطاعم والمقاهي استحوذ على المرتبة الثانية من حيث النمو، إذ حقق نمواً نسبته 3.9% مقارنة بالربع السابق، بفعل ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات المطاعم والمقاهي مواكباً ذلك موسم الربيع وبدايات الصيف والإجازات الموسمية، مدعوماً بقيم الإنفاق خلال الفترة من 23 إلى 23.9 مليار ريال.

وحلّت محطات الوقود في المرتبة الثالثة من حيث النمو، وحققت نمواً نسبته 2.4% مقارنة بالربع السابق، لارتفاع الطلب الكلي على منتجات الوقود، مدعومة بقيم عمليات الإنفاق خلال الفترة من 10.7 إلى 10.9 مليارات ريال.

وألمح التقرير، إلى أن الربع الثاني من عام 2024م شهد تراجعاً طفيفاً بإجمالي الإنفاق الاستهلاكي الكُلي بالمملكة، مقارنة بالربع السابق، إذ تم تنفيذ 2.5 مليار عملية بيعية بقيمة 162.5 مليار ريال، محققاً تراجعاً نسبته سالب 3.3 مليارات ريال، بمعدل سالب 2%، حيث يعود ذلك لتراجع قيم الإنفاق الاستهلاكي المنجزة بمجموعة من السلع والخدمات المتداولة بالمملكة، مدعومة بقيم عمليات نقاط البيع مقارنة بالربع السابق، إذ حقق كل من المنافع العامة – 24%، الأطعمة والمشروبات – 8%، الأجهزة الإلكترونية -6%، الترفيه والثقافة -5%، حيث تتزامن فترة الربع الثاني من العام على فترة الامتحانات الدراسية وما يصاحبها من انخفاض الإنفاق على الخدمات والترفيه بصفة عامة.

ومع ذلك حقق الربع الثاني من عام 2024 نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي بارتفاع قيمته 13.7 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني 2023.