الرياضة مواجهات مرتقبة بين أبطال العالم في ربع نهائي بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

تحديد المتأهلين بعد ختام منافسات دور الــ 16 من الحدث العالمي.. الرياض – هاني البشر

نجح 8 لاعبين في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز السعودية للسنوكر مساء أمس الأربعاء، بعد ختام مواجهات دور الـ 16 التي تنافس فيها نخبة لاعبي الجولة العالمية للسنوكر من أبطال العالم، والمواهب الواعدة. وتفوق الإنجليزي جود ترامب؛ المصنف الأول عالميًا على مواطنه جاك ليساوفسكي؛ المصنف التاسع عالميًا، بنتيجة 6-1، ليتأهل للدور ربع النهائي الذي سيواجه فيه بطل العالم عام 2010 الأسترالي؛ نيل روبيرتسون الذي نجح في الفوز على الإنجليزي غاري ويلسون بالنتيجة نفسها. وحضرت المنافسة الشديدة في المواجهة التي جمعت الإنجليزيين شون مورفي؛ بطل العالم عام 2005، وإيليوت سليسور، والتي استطاع فيها الأول تحقيق الانتصار بنتيجة 6-3. وسيواجه مورفي خصمه الصيني جياو جودونج الذي تغلب على الأسكتلندي سكوت دونالدسون بعد 11 شوطًا، شهدت أداءً مميزًا من الطرفين حتى اللحظات الأخيرة التي حسم فيها الصيني المواجهة لصالحه بنتيجة 6-5. وقدّم روني أوسوليفان؛ أسطورة السنوكر وبطل العالم 7 مرات، مباراة استثنائية أمام الصيني جانغ أندا، حيث تأخر الإنجليزي في النتيجة بواقع 3 أشواط نظيفة إلّا أنه نجح في معادلة الكفّة قبل أن يتكرر المشهد مرة أخرى ويتعادل الطرفان بنتيجة 4-4 و 5-5. ، لتحتكم المباراة إلى الشوط الأخير الذي أظهر فيه أوسوليفان خبرته الطويلة؛ من خلال حسمه للمواجهة بتسجيله 78 نقطة مقابل لا شيء . وسيواجه أوسوليفان اللاعب الصيني سي جياهوي الذي تغلب على مواطنه بانغ جونسو بنتيجة 6-5، في حين حقق الويلزي مارك ويليامز فوزًا مقنعًا بنتيجة 6-2 على الإنجليزي ستيوارت بينجهام ضمن به التأهل للدور القادم الذي يصطدم فيه بالإنجليزي جيمي روبيرتسون الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه على مواطنه وبطل العالم الحالي كايرن ويلسون. يذكر أن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز السعودية للسنوكر ستنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة 2:00 م بتوقيت السعودية.