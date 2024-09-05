مبادرات رائدة للمملكة في مكافحة الفساد

فيينا- واس

أكد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مستمرة من سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء- أيدهما الله- تعمل في إطار رؤية المملكة 2030، على العديد من المبادرات الوطنية والدولية؛ للحد من الممارسات غير المشروعة في المشتريات الحكومية.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع الفريق الحكومي الدولي المعني بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة بفيينا، مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية باسم “منصة اعتماد”، تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية في المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق في المال العام، والحد من فرص الفساد في جميع مراحل المنافسات العامة.

كما أكد الكهموس على التعاون المستمر والمثمر بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة المالية؛ لبناء مؤشرات على الأنشطة ذات مخاطر الفساد العالية في” منصة اعتماد” للحد من التواطؤ والاحتيال بين الشركات المتقدمة للمنافسات الحكومية.

ونوّه معالي رئيس الهيئة بالدور الذي تؤديه المملكة على المستوى الدولي، من خلال دعم الشراكة بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لإطلاق” مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد”.