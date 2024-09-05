طريقة عمل مافن الموز بالمكسرات

المكسرات تحسن صحة الشرايين وتقلل الالتهاب المرتبطة بأمراض القلب كما تناول الموز معها

يحافظ على صحة القلب حيث يعزز صحة القلب من خلال المحافظة على انتظام ضربات القلب والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

المقادير اللازمة

1 كوب (250 جرام) من الموز الناضج المهروس 2 موزة متوسطة إلى كبيرة الحجم

1 1/4 كوب (250 جرام) سكر بني فاتح

1/2 كوب (120 مل) من الزيت النباتي

3 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة

3/4 كوب (170 جرام) من الزبادي اليوناني

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا

2 1/2 كوب (300 جرام) من الدقيق متعدد الأغراض مقسم إلى أجزاء متساوية

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 1/2 ملعقة صغيرة من القرفة

2 كوب من المكسرات المطحونة خشن

2 ملعقة كبيرة من السكر للتزيين اختياري

طريقة العمل

في وعاء صغير اهرسي الموز حتى يصبح ناعمًا ولا يتبقى منه أي قطع كبيرة ثم ضعيه جانبًا

في وعاء كبير اخفقي السكر والزيت معًا حتى يمتزجا جيدًا

أضيفي بيضة واحدة واخفقيها حتى تمتزج جيدًا ويصبح لونها أفتح لمدة 30-60 ثانية

كرري نفس العملية مع البيضتين التاليتين واحدة تلو الأخري

أضيفي الزبادي اليوناني والموز المهروس والفانيليا واخفقي حتى يصبح الخليط ناعمًا تمامًا

في وعاء منفصل اخفقي معًا الدقيق ومسحوق الخبز وصودا الخبز والملح والقرفة ثم اخفقيها مع المكونات الرطبة حتى يتم دمج آخر كمية من الدقيق

ضعي المكسرات في محضرة الطعام واخفقيها حتى تتحول إلى قطع صغيرة

أضيفي نصف المكسرات إلى الخليط وقلبي حتى يتم توزيعه بالتساوي

غطيها بغطاء أو غلاف بلاستيكي أو منشفة واتركيها جانبًا لترتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة

عندما تقترب الساعة من الانتهاء ضع ملعقتي السكر في محضر الطعام مع النصف الآخر من المكسرات

اخفقيها لبضع ثوانٍ أخرى حتى تصبح أكثر نعومة

سخني الفرن على درجة حرارة 425 فهرنهايت (218 درجة مئوية) وقومي بوضع ورق 12 قالب مافن

استخدمي ملعقة الآيس كريم الكبيرة لملء قوالب الكعك حتى الأعلى

ضعي فوق كل كعكة ملعقة كبيرة من خليط السكر والجوز

تأكدي من الضغط عليه في عجينة الكعكة وحول الجوانب أيضًا حتى لا تتساقط أثناء الخبز.

اخبزيها لمدة 5 دقائق ثم خففي درجة حرارة الفرن إلى 375 فهرنهايت (190 درجة مئوية) واخبزيها لمدة 12 دقيقة

أخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد لمدة 10-20 دقيقة على الأقل قبل التقديم