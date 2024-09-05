طريقة عمل تيراميسو الليمون

ما رأيك في تحضير وصفة منعشة غنية بنكهة الليمون

المقادير اللازمة

300 مل من الكريمة (1 ¼ كوب)

500 جرام من جبن ماسكاربوني

⅓ كوب سكر ناعم جدًا (

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

قشر حبة ليمون

28 بسكويت أصابع الست

½ كوب عصير ليمون

1 كوب من مربى الليمون

طريقة العمل

في وعاء متوسط ​​اخفقي الكريمة بمضرب كهربائي حتى تصل إلى مرحلة ناعمة

في وعاء منفصل اخفقي الجبنة والسكر والفانيليا حتى تبدأ في التكاثف وتصل أيضًا إلى مرحلة ناعمة

قومي بخلط قشر الليمون معهم

قم بطي ⅓ من الكريمة المخفوقة في خليط الجبن بلطف حتى لا يخرج الهواء

كرري ذلك مرتين أخريين حتى تمتزج المكونات بالكامل

اغمسي كل بسكويتة في العصير

رصيها في قالب مربع

قومي بتغطية البسكويت بنصف خليط الكريمة

افردي نصف كمية مربى الليمون فوق الكريمة

أضيفي طبقة أخرى من بسكويت

ثم وزعي بقية الكريمة فوقها

ضعيها في الثلاجة لمدة 6 ساعات أو طوال الليل قبل التقديم

تزين بحسب الرغبة وتقدم باردة