المرأه صحة و عافية

طريقة عمل تارت المربي

نيفين عباسaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       5 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تارت المربي من الحلويات المميزة التي تقدم إما في قالب كبير مقطع أو يمكن تحضيرها في قوالب ميني

المقادير اللازمة

3 كوب دقيق
كوب ونصف زبدة باردة مكعبات
نصف كوب ماء مثلج
ربع ملعقة صغيرة ملح
حبة بيض
1 جرام فانيليا
مربي للحشو

طريقة العمل
يفتت الدقيق والزبدة مع الملح حتي نحصل علي قوام رملي
يضاف البيض ويقلب دون الافراط بالعجن
يضاف نصف كمية المياه ونقلب حتي نحصل علي عجين لا يلتصق باليد
تترك بعد ان تغطي بالثلاجة 30 دقيقة
تخرج وتفرد علي سطح مرشوش دقيق
توضع في قوالب الميني تارت
نقوم بعل ثقوب بها بإستخدام شوكة
ثم نضع ورق زبدة وقليل من الحبوب
تخبز علي حرارة 200 لمدة 12 دقيقة
تخرج ونرفع الحبوب وورق الزبدة او ورق الميني مافن
ثم توضع 5 دقائق أخري بالفرن حتي تصبح ذهبية مقرمشة
تخرج وتترك لتبرد
ثم تحشي بالمربي وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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