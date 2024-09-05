طريقة عمل تارت المربي

تارت المربي من الحلويات المميزة التي تقدم إما في قالب كبير مقطع أو يمكن تحضيرها في قوالب ميني

المقادير اللازمة

3 كوب دقيق

كوب ونصف زبدة باردة مكعبات

نصف كوب ماء مثلج

ربع ملعقة صغيرة ملح

حبة بيض

1 جرام فانيليا

مربي للحشو

طريقة العمل

يفتت الدقيق والزبدة مع الملح حتي نحصل علي قوام رملي

يضاف البيض ويقلب دون الافراط بالعجن

يضاف نصف كمية المياه ونقلب حتي نحصل علي عجين لا يلتصق باليد

تترك بعد ان تغطي بالثلاجة 30 دقيقة

تخرج وتفرد علي سطح مرشوش دقيق

توضع في قوالب الميني تارت

نقوم بعل ثقوب بها بإستخدام شوكة

ثم نضع ورق زبدة وقليل من الحبوب

تخبز علي حرارة 200 لمدة 12 دقيقة

تخرج ونرفع الحبوب وورق الزبدة او ورق الميني مافن

ثم توضع 5 دقائق أخري بالفرن حتي تصبح ذهبية مقرمشة

تخرج وتترك لتبرد

ثم تحشي بالمربي وتقدم