المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بلوبيري تشيز كيك

نيفين عباسaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       5 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلوبيري أو التوت الأزرق من الفواكه الغنية جدًا بمضادات الأكسدة التي تجعل الجسم قادرًا على محاربة الأمراض كالسرطانات والعدوى بمختلف أشكالها

المقادير اللازمة

كوب ونصف بسكويت مطحون
100 جرام زبدة مذوبة
2 كوب بلوبيري
400 جرام جبن كريمي
نصف كوب سكر بودرة
كوب كريمة خفق
صوص بلوبيري او مربي توت أزرق للوجه

طريقة عمل
يقلب البسكويت والزبدة حتي تتجانس
تفرد في صينية تشيز كيك
تخفق الكريمة والسكر حتي تتماسك
تخفق الجبنة حتي تنعم
تضاف لها كوبين البلوبيري وتقلب
ثم يقلب المزيج مع الكريمة جيداً
يصب الخليط اعلي البسكويت
تترك بالثلاجة حتي تتماسك تماماً
ثم تخرج وتغطي بمربي او صوص البلوبيري وتقدم باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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