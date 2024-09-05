طريقة عمل بلوبيري تشيز كيك

البلوبيري أو التوت الأزرق من الفواكه الغنية جدًا بمضادات الأكسدة التي تجعل الجسم قادرًا على محاربة الأمراض كالسرطانات والعدوى بمختلف أشكالها

المقادير اللازمة

كوب ونصف بسكويت مطحون

100 جرام زبدة مذوبة

2 كوب بلوبيري

400 جرام جبن كريمي

نصف كوب سكر بودرة

كوب كريمة خفق

صوص بلوبيري او مربي توت أزرق للوجه

طريقة عمل

يقلب البسكويت والزبدة حتي تتجانس

تفرد في صينية تشيز كيك

تخفق الكريمة والسكر حتي تتماسك

تخفق الجبنة حتي تنعم

تضاف لها كوبين البلوبيري وتقلب

ثم يقلب المزيج مع الكريمة جيداً

يصب الخليط اعلي البسكويت

تترك بالثلاجة حتي تتماسك تماماً

ثم تخرج وتغطي بمربي او صوص البلوبيري وتقدم باردة