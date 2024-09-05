طريقة عمل بلوبيري تشيز كيك

البلوبيري أو التوت الأزرق من الفواكه الغنية جدًا بمضادات الأكسدة التي تجعل الجسم قادرًا على محاربة الأمراض كالسرطانات والعدوى بمختلف أشكالها
المقادير اللازمة
كوب ونصف بسكويت مطحون
100 جرام زبدة مذوبة
2 كوب بلوبيري
400 جرام جبن كريمي
نصف كوب سكر بودرة
كوب كريمة خفق
صوص بلوبيري او مربي توت أزرق للوجه
طريقة عمل
يقلب البسكويت والزبدة حتي تتجانس
تفرد في صينية تشيز كيك
تخفق الكريمة والسكر حتي تتماسك
تخفق الجبنة حتي تنعم
تضاف لها كوبين البلوبيري وتقلب
ثم يقلب المزيج مع الكريمة جيداً
يصب الخليط اعلي البسكويت
تترك بالثلاجة حتي تتماسك تماماً
ثم تخرج وتغطي بمربي او صوص البلوبيري وتقدم باردة