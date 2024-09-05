تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة وسنغافورة

البلاد ــ الرياض

اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في مجالات الأتمتة، والحلول التصنيعية الذكية، وتنمية القدرات البشرية، ونقل المعرفة والابتكار في قطاع الصناعة.

واجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة مع معالي وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة الدكتور تان سي لينغ، مستعرضاً الفرص الاستثمارية النوعية بالمملكة، وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة سنغافورة، بحضور معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله الماضي.

وعقد معاليه اجتماعات مع عددٍ من الشركات في سنغافورة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الهندسية، وتطوير المناطق الصناعية، واستكشاف فرص الاستثمار في المملكة، وتضمنت الاجتماعات مناقشات مع مركز “DHL Asia Pacific” للابتكار، حول سبل التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، ومع شركة سنغافورة للتكنولوجيا الهندسية، حول فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، ومع وكالة “JTC” حول تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية في المملكة.

وزار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ميناء سنغافورة، الذي يعدُّ أكبر ميناء مؤتمت في العالم، واطلع على تجربتهم الرائدة في مجال الأتمتة والتقنيات المتقدمة والحلول التصنيعية الذكية، والتي أسهمت في تعزيز كفاءة عملياتهم اللوجستية، كما ناقش مع مسؤولي الميناء فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والم عرفة التقنية، كما اجتمع مع رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة “EBD” بنج تشيونج بون، وبحث معه فرص تعزيز التعاون، وبناء الشراكات، والاستفادة من خبرات المجلس، في توفير نمو اقتصادي مستدام، ورسم الإستراتيجيات التنموية للأعمال والوظائف، كما التقى مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة سنغافورة Enterprise Singapore، لي تشوان تيك، وبحث معه تطوير آفاق التعاون، والاستفادة من خبرات مؤسسة سنغافورة، في دعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، ورفع مستوى القدرات، والابتكار، والتحول.

وبحث الخريف في اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لوكالة العلوم والتكنولوجيا والبحث “A*STAR”فريدريك تشيو، تعزيز سبل التعاون مع الوكالة، التي تُصنف كواحدة من أفضل المنظمات الحكومية المبتكرة في مجال العلوم والتكنولوجيا في العالم، وتطرق الطرفان خلال محادثاتهما إلى الاستفادة من خبراتها التكنولوجية في التصنيع.