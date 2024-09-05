متابعات

” تراحم القصيم” تؤهل منسوبيها بالتدريب والأمن السيبراني

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       5 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة- البلاد

أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم” ‏اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع معهد ماز العالي للتدريب؛ بهدف تقديم عدد من ‏الدورات التدريبية والدبلومات في الأمن السيبراني وإدارة الموارد البشرية وغيرها.

وواضح المدير التنفيذي للجنة تراحم القصيم أحمد الشريف، أن اللجنة تسير بخطى ‏دائمة لتأهيل منسوبيها بأفضل صورة، وقد وقعت هذه الشراكة المجتمعية، التي تعد ‏إضافة نوعية لمسار ” تنمية القدرات” لهذا العام، والتي تعنى بتدريب وتأهيل المستفيدين ‏وتعزيز قدراتهم- بإذن الله- وستتبعها خطوات قادمة لتفعيل هذا الجانب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *