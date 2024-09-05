متابعات ” تراحم القصيم” تؤهل منسوبيها بالتدريب والأمن السيبراني

بريدة- البلاد أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم” ‏اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع معهد ماز العالي للتدريب؛ بهدف تقديم عدد من ‏الدورات التدريبية والدبلومات في الأمن السيبراني وإدارة الموارد البشرية وغيرها. وواضح المدير التنفيذي للجنة تراحم القصيم أحمد الشريف، أن اللجنة تسير بخطى ‏دائمة لتأهيل منسوبيها بأفضل صورة، وقد وقعت هذه الشراكة المجتمعية، التي تعد ‏إضافة نوعية لمسار ” تنمية القدرات” لهذا العام، والتي تعنى بتدريب وتأهيل المستفيدين ‏وتعزيز قدراتهم- بإذن الله- وستتبعها خطوات قادمة لتفعيل هذا الجانب.