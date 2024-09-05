” تراحم القصيم” تؤهل منسوبيها بالتدريب والأمن السيبراني

أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم” اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع معهد ماز العالي للتدريب؛ بهدف تقديم عدد من الدورات التدريبية والدبلومات في الأمن السيبراني وإدارة الموارد البشرية وغيرها.
وواضح المدير التنفيذي للجنة تراحم القصيم أحمد الشريف، أن اللجنة تسير بخطى دائمة لتأهيل منسوبيها بأفضل صورة، وقد وقعت هذه الشراكة المجتمعية، التي تعد إضافة نوعية لمسار ” تنمية القدرات” لهذا العام، والتي تعنى بتدريب وتأهيل المستفيدين وتعزيز قدراتهم- بإذن الله- وستتبعها خطوات قادمة لتفعيل هذا الجانب.
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