الأخضر يتعثر بالتعادل أمام أندونيسيا في تصفيات مونديال 2026

محمود العوضي- جدة
استهل الأخضر السعودي مشواره في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتعادل مع ضيفه الأندونيسي بهدف لمثله، في اللقاء، الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة في جدة.
بادر الضيوف بالتهديف مع الدقيقة 19 عن طريق روغنار اوراتمانغوين، وتعادل لمنتخبنا الوطني مصعب الجوير مع الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع
وفي الشوط الثاني واصل الأخضر الضغط من أجل إدراك هدف التقدم ولكنه أضاع جميع الفرص السانحة للتسجيل. وحاول مانشيني تنشيط الخط الهجومي بالدفع بفراس البريكان بديلاً لعبدالله رديف في الدقيقة 60. وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء لمصلحة الأخضر مع الدقيقة 79 من عمر المباراة.
وتضم مجموعة المنتخب الوطني السعودي وأندونيسيا كلًا من منتخب البحرين الذي فاز على أستراليا بهدف وحيد، والصين التي خسرت بسباعية أمام منتخب اليابان. ويخوض الأخضر مباراة الجولة الثانية أمام الصين في الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل.