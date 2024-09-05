الرئيسية
/
/
/
/
/
الأخضر يتعثر بالتعادل أمام أندونيسيا في تصفيات مونديال 2026
الرياضة

الأخضر يتعثر بالتعادل أمام أندونيسيا في تصفيات مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       5 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استهل  الأخضر السعودي مشواره في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتعادل مع ضيفه الأندونيسي بهدف لمثله، في اللقاء، الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة في جدة.

بادر الضيوف بالتهديف مع الدقيقة 19 عن طريق روغنار اوراتمانغوين، وتعادل لمنتخبنا الوطني مصعب الجوير مع الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع

وفي الشوط الثاني واصل الأخضر الضغط من أجل إدراك هدف التقدم ولكنه أضاع جميع الفرص السانحة للتسجيل. وحاول مانشيني تنشيط الخط الهجومي بالدفع بفراس البريكان بديلاً لعبدالله رديف في الدقيقة 60. وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء لمصلحة الأخضر مع الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وتضم مجموعة المنتخب الوطني السعودي وأندونيسيا كلًا من منتخب البحرين الذي فاز على أستراليا بهدف وحيد، والصين التي خسرت بسباعية أمام منتخب اليابان. ويخوض الأخضر مباراة الجولة الثانية أمام الصين في الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *