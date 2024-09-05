ارتفاع طَنّيات المناولة بالموانئ بنسبة 26.57% خلال أغسطس

الرياض : البلاد

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر أغسطس لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنّيات المُناولة بنسبة 26.57% لتصل إلى 30,527,279 طنًّا، مقارنة بـ 24,118,698 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 18.76%، لتصل إلى 258,955 حاوية، مقارنة بـ 218,051 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 15.24%، لتصل إلى 261,288 حاوية، مقارنة بـ 226,738 حاوية العام الماضي.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 711,111 طنًّا، والبضائع السائبة الصلبة 4,832,305 أطنان، والبضائع السائبة السائلة 17,525,862 طنًّا، فيما استقبلت الموانئ 422,449 رأس ماشية، بانخفاض قدره 24.27%، مقارنة بـ 557,849 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.

كما بلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة 685,647 حاوية، بانخفاض قدره 5.01%، مقارنة بـ 721,819 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 40.29% لتصل إلى 165,404 حاويات، مقارنة بـ 277,030 حاوية خلال عام 2023م.

وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4,18%، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ 1,028 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 32.51%، لتصل إلى 50,345 راكبًا، مقارنة بـ 74,591 راكبًا العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 24.51%، لتصل إلى 103,416 سيارة، مقارنة بـ 83,057 سيارة العام الماضي.

يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها “موانئ” حققت خلال شهر يوليو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.11% لتصل إلى 27,382,403 أطنان، مقارنة بـ 25,096,888 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م ، كما سجلت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعا بنسبة بلغت 15.72%، لتصل إلى 271,465 حاوية، مقارنة بـ 234,592 حاوية العام الماضي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط القارات الثلاث.