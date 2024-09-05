الرياضة اتفاقية شراكة رقمية بين الرابطة ومنصة TikTok

الرياض – هاني البشر أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيع اتفاقية شراكة رقمية مع منصة تيك توك، لتصبح الأخيرة الشريك الرقمي الرسمي لدوري روشن السعودي للموسم 2024-2025. وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة المشجعين الرقمية، وتقديم محتوى حصري ومبتكر لعشاق كرة القدم في المنطقة والعالم. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر تيك توك عبر هذه الشراكة مساحة حصرية خاصة بدوري روشن السعودي، تضم محتوى حصرياً من الأندية والشركاء، وتتيح للمشجعين التفاعل مع فرقهم ولاعبيهم المفضلين بطرق جديدة ومبتكرة. ويتضمن المحتوى الحصري والخاص في منصة تيك توك عن دوري روشن السعودي، مشاهد للقطات من وراء الكواليس، خلاف المقابلات الخاصة، مما يمنح المشجعين تجربة فريدة وجذابة. وستتاح الفرصة أيضًا، لصناع المحتوى على تيك توك؛ لاستكشاف جوانب جديدة من الدوري، مثل حضور التدريبات وتجارب يوم المباراة والتفاعل مع اللاعبين، مما سيساهم في سرد قصص إبداعية تصل إلى جمهور عالمي. وتكشف هذه الشراكة عن إطلاق تيك توك، وسمًا دائمًا “هاشتاغ” #SaudiLeague، لتعزيز حضور دوري روشن السعودي على المنصة وتقديم مزيج مثير من الرياضة والإبداع للمشجعين. وستنفذ تيك توك نشاطًا إعلاميًا مكثفًا لدعم هذه الشراكة، مما يضمن بقاء دوري روشن السعودي في طليعة الابتكار الرقمي في مجال التسويق الرياضي.