إيقاف رسوم إصدار رخص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية

البلاد – ياسر خليل

أصدر وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، قرارًا بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، اعتبارًا من أمس (الأربعاء)، وذلك بناء على التوجيه الكريم الصادر بهذا الشأن، امتدادًا للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وتعزيز التنافسية في القطاع.

ويأتي هذا القرار تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.

ودعت وزارتا” البلديات والإسكان” و”السياحة” المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار، عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة” بلدي” من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa/ar.