أكلات غنية بـ 7 فيتامينات ضرورية لصحة البصر

يعد اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية إلى جانب تناول المكملات الغذائية ضروريا للحفاظ على صحة العين

وعلى الرغم من أن هذه الفيتامينات والمكملات الغذائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة العين

إلا أنه لا يزال من الواجب إعطاء الأولوية للنظام الغذائي المتوازن

فى هذا التقرير نتعرف على الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يجب أن تتناولها لصحة عينيك، بحسب موقع تايمز ناو.

مع تقدمنا في العمر، يصبح الحفاظ على صحة العين أكثر أهمية، بعد سن معينة، تبدأ صحة أعيننا في التدهور وتزيد من فرصة

الإصابة بأمراض مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين واعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي المرتبط بالعمر وما إلى ذلك.

على الرغم من أن اتباع نظام غذائي متوازن أمر مهم ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض، إلا أنه وفقًا للبحث، لا يوجد

ضرر في تضمين بعض الفيتامينات جنبًا إلى جنب مع المكملات الغذائية للحفاظ على صحة العين.

فيتامين أ

الحفاظ على صحة بصرك يتطلب فيتامين أ. وهو ضروري لتخليق بروتين رودوبسين

المسئول عن امتصاص الضوء في مستقبلات الشبكية.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى العمى الليلي وزيادة فرصة الإصابة بجفاف الملتحمة

والذي قد يؤدي إلى العمى إذا لم يتم علاجه.

تشمل مصادر فيتامين أ:

البطاطا

الجزر

الكرنب

السبانخ

قد يكون تناول مكملات فيتامين أ مفيدًا للأشخاص الذين قد لا يحصلون على ما يكفي

من نظامهم الغذائي، وخاصة أولئك المعرضين لخطر عدم الحصول على ما يكفي.

فيتامين هـ

أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد في حماية العينين من الضرر الناتج عن الجذور الحرة هو فيتامين هـ.

يمكن للجذور الحرة أن تلحق الضرر بأنسجة العين الصحية، مما قد يؤدي إلى أمراض مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

يمكن أن يكون تنكس الشبكية أقل احتمالية أيضًا مع استخدام فيتامين هـ.

من بين مصادر فيتامين هـ:

– المكسرات والبذور، مثل بذور عباد الشمس واللوز.

– الزيوت النباتية، مثل زيت عباد الشمس وزيت جنين القمح.

يمكن أن تكون مكملات فيتامين هـ مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من نقص في هذه العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي.

فيتامين سي

مضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين سي تساعد في حماية العينين من الإجهاد التأكسدي

والذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

أشارت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من فيتامين سي هم أقل عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين.

تشمل مصادر فيتامين سي:

– الفواكه التي تحتوي على الحمضيات (الجريب فروت والبرتقال)

– التوت (التوت الأزرق والفراولة)

تعتبر مكملات البروكلي طريقة رائعة للتأكد من حصولك على ما يكفي من هذا الفيتامين المهم

خاصة إذا لم يكن نظامك الغذائي غنيًا بالفواكه والخضراوات.

الكاروتين

توجد الكاروتينات المسماة اللوتين والزياكسانثين في شبكية العين وعدسة العين.

من خلال حماية خلايا العين والحفاظ على صحتها، تساعد هذه العناصر الغذائية في تصفية أطوال موجات الضوء الأزرق عالية الطاقة الخطيرة.

ووفقًا للدراسات، قد تقلل هذه الكاروتينات من فرصة الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، وهما مرضان مزمنان يصيبان العين.

تشمل مصادر اللوتين والزياكسانثين:

– الخضراوات الورقية (السبانخ والكرنب)

على الرغم من أنه يمكن الحصول على اللوتين والزياكسانثين من خلال النظام الغذائي، إلا أن المكملات الغذائية تقدم وسيلة

عملية لضمان تناول كمية كافية، خاصة لأولئك الذين لديهم خطر متزايد للإصابة باضطرابات العين.

الزنك

يعتبر عنصر الزنك ضروريًا لنقل فيتامين أ من الكبد إلى الشبكية، حيث يتم تحويله إلى الميلانين، الصبغة التي تحمي العينين.

وقد ارتفع خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وارتبط ضعف الرؤية الليلية بنقص الزنك، كما يقول الدكتور ماهيبال.

– المحار

– البقوليات (الفاصوليا والعدس والحمص)

– بذور السمسم

يمكن أن يساعد تناول مكملات الزنك في التأكد من حصولك على ما يكفي من هذا المعدن

وخاصة بالنسبة للأفراد المسنين الذين قد يكونون أكثر عرضة لنقصه.

أوميجا 3

يعتمد هيكل ووظيفة أغشية خلايا الشبكية على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض الدوكوساهيكسانويك، أو DHA

وهي مفيدة لأولئك الذين يعانون من حالات جفاف العين لأنها تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب وتعزيز إنتاج الدموع.

مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية هي كما يلي:

– الأسماك (السردين والماكريل والسلمون)

يمكن أن تكون مكملات زيت السمك أو زيت بذور الكتان خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين لا يتناولون وجبات كافية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

فيتامين د

وفقًا للدراسات الحديثة، قد يساعد فيتامين د في تقليل حدوث الضمور البقعي المرتبط بالعمر واضطرابات العين الأخرى

لى الرغم من أن العملية الدقيقة غير معروفة حتى الآن، فمن المعتقد أن خصائص فيتامين د المضادة للالتهابات

قد تلعب دورًا في فوائده الوقائية.

تشمل مصادر فيتامين د:

– منتجات الألبان مع العناصر الغذائية المضافة