أطعمة ومشروبات تخفف إلتهاب اللوزتين

اللوزتان غدتان صغيرتان بيضاويتان تقعان في مؤخرة الحلق، واحدة على كل جانب، وهما جزء من الجهاز المناعي للجسم

وتلعبان دورًا في مكافحة العدوى، حيث تساعدان في اصطياد وتصفية مسببات الأمراض سواء كانت بكتيرية أو فيروسية

والتي تدخل من خلال الفم والأنف، وفي حين أنهما مهمتان في الاستجابات المناعية المبكرة

إلا أنهما قد تلتهبان أو تصابان بالعدوى في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة وأعراض أخرى

ويرصد تقرير موقع “تايمز أوف انديا” كيف يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تمنحك راحة من التهاب اللوزتين.

الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب اللوزتين العدوى:

العدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا وهي الأسباب الشائعة.

العدوى البكتيرية، مثل عدوى العقديات (التهاب الحلق العقدي)

التهاب اللوزتين المزمن، يمكن أن تؤدي العدوى أو الالتهابات المتكررة إلى التهاب اللوزتين المزمن، حيث تظل اللوزتان منتفختين وملتهبتين لفترة طويلة.

الحساسية، يمكن أن تتسبب ردود الفعل التحسسية في تورم اللوزتين كجزء من استجابة الجسم لمسببات الحساسية.

التدخين والتلوث، يمكن أن يؤدي التعرض للدخان والملوثات البيئية إلى تهيج اللوزتين والمساهمة في الالتهاب.

سوء النظافة، يمكن أن يؤدي الافتقار إلى نظافة الفم المناسبة إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى التي تؤثر على اللوزتين.

اضطرابات الجهاز المناعي، يمكن أن تؤدي الحالات التي تؤثر على الجهاز المناعي إلى جعل اللوزتين أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، يمكن أن يؤدي الارتجاع الحمضي إلى تهيج الحلق واللوزتين، مما يسبب الالتهاب.

الإصابة الجسدية: يمكن أن تؤدي إصابة الحلق، مثل تناول الأطعمة الساخنة جدًا أو الحادة ، إلى تهيج والتهاب اللوزتين.

فيما يلى.. 8 أطعمة ومشروبات تعمل كعلاج لألم اللوزتين

المرق الدافئ:

المرق الدافئ، مثل مرق الدجاج أو الخضار، يهدئ الحلق ويوفر العناصر الغذائية الأساسية دون تهيج اللوزتين الملتهبتين

فقط تناوله دافئًا وليس ساخنًا، لتخفيف الانزعاج والحفاظ على الترطيب.

العسل:

يحتوي العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا وللالتهابات، فهو يغطي الحلق، ويقلل من التهيج ويسكن الألم

فقط تناول ملعقة من العسل الخام مباشرة أو امزجها في شاي أعشاب دافئ.

الموز:

الموز طري وسهل البلع ويوفر الفيتامينات الأساسية، فهو لطيف على الحلق وأقل عرضة للتسبب في تهيج

تناول الموز الناضج مباشرة أو في شكل عصير.

شاي الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة تساعد في تهدئة الحلق وتقليل الألم

فقط قم بغلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء الساخن.

الماء المالح الدافئ:

يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء المالح الدافئ في تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا في الحلق

قُم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وقم بالغرغرة عدة مرات في اليوم.

الخضراوات المطهوة بالبخار:

الخضراوات المطهوة بالبخار طرية وسهلة البلع وتوفر العناصر الغذائية الأساسية دون تهيج الحلق

تناول الخضروات المطهوة بالبخار مثل الجزر أو السبانخ، فهي لطيفة على الحلق.

شاي الأعشاب:

يمكن لشاي الأعشاب مثل البابونج أو جذر عرق السوس أن يهدئ الحلق ويوفر تأثيرات مضادة للالتهابات

قُم بغلي شاي الأعشاب واحتسائه دافئًا لتخفيف الألم.