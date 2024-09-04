الرياضة 30 يومًا على انطلاق النسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية 2024

الرياض – هاني البشر

تشهد العاصمة السعودية الرياض بعد ثلاثين يومًا انطلاق دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، خلال الفترة من ٣ حتى ١٧ اكتوبر ٢٠٢٤م المقبل، وسط ترقب واهتمام بالغ لانطلاق منافسات أكبر حدث رياضي وطني، حيث تتزايد وتيرة الحماس للحدث الكبير، الذي يشارك به الرياضيون، يتنافسون في ٥٣ رياضة؛ منها 7 رياضات بارالمبية و١١ رياضات استعراضية و15 رياضة مخصصة لفئة الشباب. ويحتضن مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، منافسات كرة اليد والكرة الطائرة، وكرة السلة، والدراجات والبولينج والسباحة والسباق الثلاثي، كما تستضيف الصالة البارالمبية منافسات الألعاب البارالمبية، وهي كرة الهدف والبوتشيا، ورفع الأثقال البارالمبية، وكرة السلة على الكراسي المتحركة. وتقام بنادي الرياض مجموعة من المنافسات، هي: ألعاب القوى، وألعاب القوى البارالمبية، وكرة الصالات، والشطرنج، والرقبي والكريكت، والسهام والاسكواش، وكرة الصالات للصم.

ويشهد ملعب البوليفارد سيتي عدداَ من الرياضات المقسمة على خمسة مناطق داخلية، هي: البوليفارد 1 ومنافساتها هي: الملاكمة التايلاندية، والملاكمة، وتنس الطاولة البارالمبية، وتنس الطاولة، ويستضيف البوليفارد 2 منافسات الجودو والمصارعة والتايكوندو والكاراتيه والجوجيتسو، بينما يستقبل البوليفارد 3 منافسات المبارزة والجمباز والروبوت والرياضات اللاسلكية، وتجري في البوليفارد 4 منافسات البلوت ورفع الأثقال، ورفع الأثقال البارالمبية، والريشة وMMA فنون القتال المختلطة، وفي البوليفارد 5 تقام منافسات الرياضات الإلكترونية، ورياضة البادل في بوليفارد بادل رش. وتستضيف منطقة المشجعين رياضات متعددة هي سلة 3x 3 وكرة الطائرة الشاطئية والتسلق والتزلج اللوحي، وستكون منافسات سباقات الهجن ومنافسات الفروسية قفز الحواجز في ميدان قفز السعودية بالجنادرية، ومنافسات البلياردو في مركز كيوز ومنافسات الكارتنج في ميدان ديراب، ومنافسات الملاحة الشراعية في نادي الجبيل للرياضات البحرية، ومنافسات الرماية في ميدان الرماية بالأمن العام ومنافسات التنس على ملعب الاتحاد السعودي للتنس، فيما تقام منافسات الجولف في نادي الرياض للجولف. وتسعى الألعاب السعودية إلى تمكين الرياضيين من خلال إتاحة الفرصة أمام كافة الموهوبين للمشاركة في منافساتها، وبشكل يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وخلق فرص التنافس وتنمية الأهداف الاحترافية للمواهب الوطنية، وقد أتاحت الفرصة للرياضيين للمشاركة من خلال التصفيات وتجارب الأداء.