محافظ جدة يتسلَّم شُعلة دورة الألعاب السعودية 2024

جدة – هاني البشر

تسلّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في جامعة الملك عبدالعزيز اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، من لاعب كرة القدم محمد نور الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري عام 2009، وتناوب على حمل الشعلة في الجامعة مع نورا السديري لاعبة الترايثلون وصاحبة الميدالية الذهبية ببطولة الاتحاد البحريني للترايثلون 2023، والميدالية البرونزية للألعاب السعودية 2023، وبرونزية ترايثلون محافظة جدة 2023، في إطار الجولة الترويجية للشُعلة لانطلاق أكبر حدث رياضي وطني في المملكة.

وتواصل الشُعلة جولتها في محافظة جدة بزيارة قلعة عسفان التاريخية، حيث سيحمل الشُعلة خلال المسيرة يعقوب بوخوه لاعب الكاراتيه صاحب الميدالية الذهبية في الكاتا الفردي في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب تحت 21 سنة بكازاخستان عام 2023, ولاعبة البادل نجوى سلهب التي حققت المركز الثالث في دورتي الألعاب السعودية 2022 ، و 2023.

وتتجه الشُعلة بعد ذلك إلى جامعة عفّت، حيث تحمل الشُعلة لاعبة الدراجات دانية سمباوي حاملة فضية دورة الألعاب السعودية 2023، وتتناوب على حمل الشُعلة مع الرباع البارالمبي سعيد الهوساوي الذي حقق الميدالية البرونزية بغرب آسيا 2022, وفضية دورة الألعاب السعودية الثانية 2023.

وأشاد سمو محافظ جدة بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة – حفظها الله – للرياضة والرياضيين في المملكة، متمنياً سموه لجميع المشاركين في المنافسات التوفيق وتحقيق طموحاتهم وآمالهم.