أول حكمة سعودية “مونديالية.. ريم البيشي تستعد لكتابة التاريخ

أصبحت الحكمة السعودية “ريم البيشي” على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلمها بأن تصبح أول امرأة سعودية في كأس العالم لكرة القدم وذلك عبر كرة قدم الصالات.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن قبل أسابيع عن انضمام الحكمة السعودية الدولية “ريم البيشي” إلى حكام النخبة الآسيوية لكرة قدم الصالات، وذلك بعد اجتيازها اختبارات الاتحاد الآسيوي، وذلك خلال دورة حكام كرة قدم الصالات التي أقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
ومثلت “ريم البيشي” المملكة مؤخرًا في إدارة بطولة كأس أمم أوقيانوسيا لكرة قدم الصالات للسيدات، حيث أدارت عدة مباريات سواء كحكم رئيسي أو حكم مساعد، من بينها تواجدها كحكم مساعد في المباراة النهائية للبطولة.
من جانبها، أشادت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان بالمستوى المميز الذي تقدمه الحكمة “ريم البيشي” والتي حققت انطلاقة تاريخية للتحكيم النسائي في المملكة بفضل تفانيها وإصرارها والتزامها، مؤكدة على الدعم المستمر من جانب الاتحاد السعودي للحكمة السعودية الشابة من أجل تحقيق حلمها بالتواجد في كأس العالم لكرة قدم الصالات للسيدات “فيفا 2025”.
يذكر أن “ريم البيشي” تبلغ من العمر 27 عامًا، وقد ولدت ونشأت في جدة، فيما بدأت رحلتها مع التحكيم في عام 2018 قبل أن تنتقل إلى كرة قدم الصالات عام 2020.
وعن تجربتها مع التحكيم قالت “ريم”: “كنت ألعب كرة القدم واضطررت إلى التوقف بسبب الإصابة، عندها لجأت إلى التحكيم، ولم أنظر إلى الوراء أبدًا. حلمي هو أن أكون أول حكمة سعودية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بدءًا من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025 في الفلبين. كما أطمح أن أتولى يومًا ما إدارة مسابقات الرجال على المستوى الدولي، طموحي عنان السماء السماء، كلي تصميم وإرادة على الوصول إلى هذا الهدف”.
وانضمت الحكمة السعودية الدولية ريم البيشي إلى حكام النخبة الآسيوية، في خطوة تعد امتدادًا لأدائها المتميز في الفترة الأخيرة بالبطولات الدولية لكرة قدم الصالات، حيث شاركت ريم البيشي في بطولة دوري أبطال كرة الصالات OFC في كاليدونيا الجديدة، كما شاركت تحكيميًا في مباراة فاصلة بإحدى بطولات الاتحاد الفرنسي للعبة، قبل أن تجتاز دورات تقييم حكام النخبة الآسيوية.
ومن المقرر أن تشارك الحكمة الدولية السعودية في كأس العالم للسيدات لكرة القدم داخل الصالات والمقررة في الفلبين العام المقبل.
ويعكس الحضور اللافت للحكمة “ريم البيشي” في المسابقات الدولية، الجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي لرة القدم لتطوير الحكم السعودي بما يضمن له تواجدًا بارزًا ضمن نخبة حكام القارة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م