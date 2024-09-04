أول حكمة سعودية “مونديالية.. ريم البيشي تستعد لكتابة التاريخ

البلاد- جدة

أصبحت الحكمة السعودية “ريم البيشي” على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلمها بأن تصبح أول امرأة سعودية في كأس العالم لكرة القدم وذلك عبر كرة قدم الصالات.