رفعوا الشكر لخادم الحرمين وولي العهد ونوهوا بالنهضة الكبيرة.. قيادات الشورى: الثقة الكريمة وسام سامق وحافز لمسيرة التقدم لبلادنا العزيزة

الرياض- واس

رفعت قيادات مجلس الشورى الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – على صدور الأمر الملكي الكريم بتكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة.

وثمن معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تجديد الثقة الملكية الغالية في معاليه رئيسًا للمجلس، مؤكدًا أنها وسام يعتز به، وحافزٌ لبذل المزيد من العمل المتواصل نحو مسيرة التقدم، التي تشهدها بلادنا العزيزة على جميع الأصعدة؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقدم معاليه التهنئة لأعضاء مجلس الشورى بالثقة الملكية الكريمة، داعيًا إلى بذل الجهد والعمل من خلال الحوار والنقاش، وإبداء الرأي تحت قبة المجلس للوصول إلى قرار شوري محكم.

وأكد معاليه – في تصريح صحفي – أنّ مجلس الشورى يعمل من خلال دوره المهم في خدمة هذا الوطن المبارك، مواصلاً أداء عمله الرقابي والتشريعي؛ سعيًا للوصول إلى تطلعات قيادة المملكة الرشيدة – أيّدها الله – وتحقيقًا للأهداف والتطلعات والطموحات التي تسعى المملكة إليها في المجالات كافة.

وأشار د. عبد الله آل الشيخ إلى أهمية التعاون البناء من جميع الجهات الحكومية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة عن طريق مراجعة أداء القطاعات الحكومية المختلفة؛ سعيًا من مجلس الشورى لرفع كفاءة أدائها، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها، بما يلبي طموحات المواطنين، منوهًا بالنهضة الكبيرة التي تعيشها بلادنا الغالية بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – مشيرًا إلى القفزات النوعية التي تشهدها المملكة في مختلف المؤشرات العالمية، والتقدم المتسارع الذي تشهده مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030.

وسأل رئيس مجلس الشورى المولى- عز وجل – أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ونهضتها ورخاءها. إنه سمع مجيب.

رعاية كريمة

ورفع معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم لتكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة، وبتجديد الثقة الملكية الكريمة لمعاليه نائبًا لرئيس مجلس الشورى.

وأكد معاليه أن هذه الثقة تعد وسامًا سامقًا ودافعًا كبيرًا لمزيد من البذل والعطاء، مثمنًا عاليًا الرعاية الكريمة والدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- رعاهما الله- التي يحظى بها مجلس الشورى، والتي تُعد ركيزة أساسية لأعمال المجلس وإنجازاته، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتلبيةً لتطلعات المواطنين.

وسأل معاليه المولى القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الغالية عزها وأمنها واستقرارها.

مستهدفات الرؤية

رفعت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- بمناسبة تكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة، وبتجديد الثقة الملكية الكريمة في معاليها مساعدًا لرئيس مجلس الشورى.

وأعربت معاليها عن اعتزازها بالثقة الملكية الكريمة، منوهةً بالرعاية التي يحظى بها مجلس الشورى من القيادة -حفظها الله-، التي تمثل رافدًا مهمًا لتحقيق إنجازاته ومواصلة عطائه؛ وفقًا لنظامه واختصاصاته، مؤكدةً أن المجلس سيعمل وفقًا لما أوكل إليه من مهام لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسألت المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على البلاد وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.