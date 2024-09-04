دعم الشورى

يحظى مجلس الشورى بالرعاية الكريمة، والدعم الدائم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – تعزيزًا لدوره المهم في خدمة هذا الوطن الغالي، ومواصلة مسيرة الشورى العريقة في المملكة، من خلال أداء المجلس لدوره الرقابي والتشريعي بخبرات وكفاءات مميزة؛ سعيًا للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة – أيّدها الله – وتحقيقًا للأهداف والطموحات الوطنية في المجالات كافة لرفعة الوطن وجودة حياة المواطنين.

وتعزيزًا لهذا الدور الحيوي، جاء صدور الأمر الملكي الكريم بتكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة، حيث أكدت قيادات المجلس على أن الثقة الملكية الغالية حافز لبذل المزيد من العمل، ودفع مسيرة التقدم في بلادنا العزيزة، وحرص المجلس على التعاون البناء مع جميع الجهات الحكومية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية النوعية المستدامة، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها؛ بما يلبي طموحات المواطنين، في ظل النهضة الكبيرة التي يعيشها الوطن بقيادته الحكيمة- حفظها الله – وقفزاته النوعية في مختلف المؤشرات العالمية، والتقدم المتسارع الذي تشهده مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030، وما ينعم به- ولله الحمد- من الأمن الراسخ والاستقرار الشامل والمكانة المرموقة على مختلف الأصعدة.