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تعزيز التعاون اللوجستي مع قبرص

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       4 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

اختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، والوفد المرافق زيارته الرسمية لجمهورية قبرص، التي استهدفت تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومناقشة تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الخط الملاحي، واستكمال العمل للحصول على الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

وشهد جدول الأعمال، لقاء الوزير مع نظيره القبرصي، وزيارته لميناء ليماسول؛ للاطلاع على سير الأعمال والقدرات التشغيلية واللوجستية في الميناء، وتبادل التجارب والخبرات والمعارف؛ للإسهام بتطوير أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز من تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقطاع؛ وفق رؤية المملكة 2030، نحو أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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