تعزيز التعاون اللوجستي مع قبرص

البلاد – الرياض

اختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، والوفد المرافق زيارته الرسمية لجمهورية قبرص، التي استهدفت تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومناقشة تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الخط الملاحي، واستكمال العمل للحصول على الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

وشهد جدول الأعمال، لقاء الوزير مع نظيره القبرصي، وزيارته لميناء ليماسول؛ للاطلاع على سير الأعمال والقدرات التشغيلية واللوجستية في الميناء، وتبادل التجارب والخبرات والمعارف؛ للإسهام بتطوير أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز من تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقطاع؛ وفق رؤية المملكة 2030، نحو أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.