امتداداً لحرص القيادة على الإغاثة العاجلة.. إنزال جوي للمساعدات الغذائية السعودية في قطاع غزة

البلاد – الرياض

تواصل المملكة العربية السعودية مساعداتها الإغاثية الكبيرة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وذكرت “واس” أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قام بتنفيذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في قطاع غزة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك عبر طائرتين بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي”؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية.

يأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة.

وفي إطار الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم، وزع المركز 184 خيمة و218 حقيبة إيوائية في مخيمي جول السادة وجول سنان في محافظة أبين في اليمن، استفاد منها 218 أسرة متضررة من السيول والأمطار الغزيرة.

وفي جمهورية تشاد، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 287 سلة غذائية، استفاد منها 1.722 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.