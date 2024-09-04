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القيادة تهنئ حاكمي سان مارينو

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       4 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد أليساندرو روسي، وفخامة السيدة ميلينا جاسبيروني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد أليساندرو روسي، وفخامة السيدة ميلينا جاسبيروني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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