الإقتصاد

«الطيران المدني».. ابتكار وفرص استثمار

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       4 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني بوفد برئاسة معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، حيث تستعرض إنجازات قطاع الطيران في المملكة، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقطاع، ودفع النمو والابتكار في المملكة، فضلاً عن تعزيز الشراكات التجارية، وفرص الاستثمار في المملكة واستكشاف مجالات التعاون؛ لبناء قطاع طيران أكثر ازدهارًا.

ويشهد قطاع الطيران المدني في المملكة، تحولًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية؛ تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، الذي حقق أرقامًا قياسية تمثلت في ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 17 %؛ ليصل إلى 62 مليون مسافر، كما زادت الرحلات الجوية بنسبة 12%، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى تمكين النمو والابتكار في القطاع بالمملكة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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