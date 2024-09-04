«الطيران المدني».. ابتكار وفرص استثمار

الرياض- واس

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني بوفد برئاسة معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، حيث تستعرض إنجازات قطاع الطيران في المملكة، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقطاع، ودفع النمو والابتكار في المملكة، فضلاً عن تعزيز الشراكات التجارية، وفرص الاستثمار في المملكة واستكشاف مجالات التعاون؛ لبناء قطاع طيران أكثر ازدهارًا.

ويشهد قطاع الطيران المدني في المملكة، تحولًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية؛ تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، الذي حقق أرقامًا قياسية تمثلت في ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 17 %؛ ليصل إلى 62 مليون مسافر، كما زادت الرحلات الجوية بنسبة 12%، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى تمكين النمو والابتكار في القطاع بالمملكة.