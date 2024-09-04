الرياضة الرياض تستضيف أولى جولات موسم 2025 لـ” ليف جولف”

الرياض- محمد الجليحي

أعلنت “ليف جولف” اليوم عن إطلاق موسمها الثالث للدوري الذي يبدأ في فبراير 2025، مع سلسلة من الجولات المميزة في أسواق عالمية بارزة تمتد عبر آسيا، أستراليا، والشرق الأوسط. ويمكن للجماهير التسجيل مجانًا في LIV X للحصول على وصول حصري للتذاكر، بما في ذلك المعلومات المسبقة عن مبيعات الضيافة والتذاكر العامة لأحداث “ليف جولف”، التي ستجمع بين منافسات الفرق والفردي، بالإضافة إلى عروض موسيقية حية وأنشطة ترفيهية متنوعة. وفي تعليق له، قال غريغ نورمان، المفوض والمدير التنفيذي في “ليف جولف”: “بينما نستعد لعام 2025، تتأهب ليف جولف لإطلاق أكثر مواسمها طموحًا حتى الآن فمنذ انطلاقتنا الأولى في عام 2022، نظمنا 34 بطولة في تسع دول عبر أربع قارات. وأضاف:” نحن دوري عالمي ببصمة دولية، ونتطلع بحماس إلى بدء الموسم المقبل بأربع فعاليات دولية متميزة، تقدم مزيجًا فريدًا من الجولف الممتاز، والترفيه، والثقافة للجماهير حول العالم.” ويفتتح الموسم جولات موسم 2025 في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير، حيث يشهد الظهور الأول للدوري في العاصمة السعودية وستجمع الجولة مجموعة من نجوم “ليف جولف” في نادي الرياض للجولف، الذي استضاف في السابق فعاليات بارزة مثل سلسلة أرامكو للفرق، وبطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك. وبعد الرياض، ستنتقل البطولة إلى أديليد في أستراليا، حيث تعود إلى نادي “ذا غرانج” للجولف من 14 إلى 16 فبراير. هذا النادي، الذي فاز بجائزة أفضل حدث جولف عالمي في جوائز الجولف العالمية، بعد أن استضاف أكثر من 94,000 مشجع في أبريل الماضي، مما جعله معيارًا جديدًا لعشاق “ليف جولف”. كما شهد الحدث السابق عودة الحفرة المائية الشهيرة في الحفرة رقم 12، وأداءً متميزًا من بطل الفردي بريندان ستيل، بالإضافة إلى أول منافسة فريقية في تاريخ الدوري، والتي فاز بها فريق Ripper GC بقيادة الكابتن كام سميث أمام الجمهور المحلي. وفي الفترة من 7 إلى 9 مارس، ستنتقل البطولة إلى هونغ كونغ، حيث ستقام الجولة في نادي هونغ كونغ للجولف للمرة الثانية على التوالي ويعتبر النادي موطنًا سنويًا لأرقى أحداث الجولف في المنطقة، وسيقدم تحديًا كبيرًا للعديد من نجوم الرياضة، بما في ذلك حامل لقب الفردي المدافع أبراهام أنسر وأبطال الفرق Crushers GC بقيادة الكابتن برايسون ديشامبو. وتستأنف البطولة جولاتها في نادي سنتوسا للجولف في سنغافورة خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس. وسط المناظر الطبيعية الخلابة ، وسيحاول بطل الفردي بروكس كويبكا وفريق Ripper GC الدفاع عن ألقابهما في ملعب سيرابونج، الذي تم التصويت عليه مؤخرًا كأفضل ملعب جولف في العالم، وحقق التميز ويعتبر على نطاق واسع أحد أكثر أندية الجولف استدامة في العالم. الجدير بالذكر أن الموسم العادي لبطولة “ليف جولف” لعام 2024 سينتهي الأسبوع المقبل في إلينوي مع بطولة “ليف جولف شيكاغو”، التي ستقام من 13 إلى 15 سبتمبر في نادي بولينجبروك للجولف، قبل أن تنتقل الفرق الثلاثة عشر إلى تكساس لبطولة الفرق الختامية لعام 2024، التي ستقام من 20 إلى 22 سبتمبر في نادي ماريدو للجولف.