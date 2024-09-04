“البلدي الخليجي” يناقش الابتكارات والاستدامة

البلاد – الرياض

تستضيف الرياض مؤتمر العمل البلدي الخليجي في دورته الثانية عشرة، خلال الفترة من 6 – 8 أكتوبر القادم، تحت شعار” العمل البلدي المستدام.. الطموحات والتحديات”؛ بهدف تعزيز التعاون والجهود المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتطوير المجتمعات الحضرية في دول المجلس.

ويناقش المؤتمر عددًا من الملفات والمحاور المهمة المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي، ومواكبة المستجدات العلمية والعملية في القطاع، من خلال استعراض أهم الأبحاث وأوراق العمل التي تتناول التحديات الراهنة، وأبرز الاتجاهات الحديثة في تطوير وتنمية الخدمات البلدية واستدامتها، وذلك من خلال العديد من الجلسات وحلقات النقاش، التي يشارك فيها نخبة من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والخبراء والمختصين في قطاع الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون الخليجي. ويصاحب المؤتمر معرض لأحدث الابتكارات والحلول والأدوات والممارسات الناجحة، التي تدعم تحقيق الأهداف المستدامة في العمل البلدي.