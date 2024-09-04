ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع صيانة طريق الرياض – نجران – شرورة إلى 25%

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع صيانة طريق الرياض – نجران – شرورة بطول 36,2 كم، الذي يربط بين مدينتي شرورة والرياض، يأتي ذلك ضمن إستراتيجية قطاع الطرق التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير طرق ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.

وأوضحت الهيئة، أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 25 %، مؤكدة أنها راعت في تنفيذه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال شملت أعمال الكشط والسفلتة بطول 9 كم، والدهانات الأرضية بطول 4050 م2، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز المعدنية الواقية؛ حيث تهدف هذه الأعمال إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت هيئة الطرق مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بالقطاع؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.