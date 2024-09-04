أمير دولة الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

الكويت : واس

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه.

ونقل سموه لأمير دولة الكويت، تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.

وحمّل سمو أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد الأستاذ حمد بن سليمان السليم.

فيما حضره من الجانب الكويتي عدد من كبار المسؤولين.