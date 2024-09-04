أمانة جدة تُطلق حملة رشّ واسعة للتصدي لآثار الحالة المطرية

جدة : البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة، عمليات رشّ مكثفة لمواقع تجمع المياه في 11 بلدية فرعية، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة يوم الاثنين الماضي، حيث تعمل فرق المكافحة الحشرية على تحقيق مستوى عالٍ من الإصحاح البيئي للحد من الآفات المهددة للصحة العامة.

وأفادت الأمانة، أن جهود المكافحة تتواصل يوميًا وفق خطة شاملة تغطي جميع أحياء جدة، بمشاركة 512 موظفًا، و 430 معدة وآلية سيارة، حيث تم تقسيم الفرق الميدانية إلى ثلاثة قطاعات رئيسية هي الشمال، والوسط، والجنوب.

وأشارت الأمانة إلى أن عمليات الرش تجرى على مدار اليوم باستخدام مبيدات خاصة لمكافحة آفات الصحة العامة، عبر تقنيات الرش بالضغط العالي، الرذاذ, والضباب، كما تتوزع الفرق الميدانية وفرق المكافحة المنزلية على المواقع المستهدفة، بما في ذلك معالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.