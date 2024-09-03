4 ميداليات لشباب التايكوندو في دولية النمسا

البلاد- جدة
اخْتَتَمَ المنتخب السعودي الشاب للتايكوندو مشاركته في بطولة النمسا الدولية بتحقيق أربع ميداليات متنوعة، حيث نال اللاعب خالد الشهراني ذهبية وزن 45 كجم، بعد أن تغلب على اللاعب الكرواتي في المباراة النهائية بجولتين مقابل لا شيء.
وظفر اللاعب عبدالرحمن الشهراني بفضية وزن 51 كجم، واللاعب نواف حسين بفضية وزن 73 كجم، فيما حقق متعب بهاري برونزية وزن 55 كجم.
وتوشح المدرب الوطني محمد القحطاني بجائزة أفضل مدرب في البطولة، التي شارك فيها مايقارب (400 )لاعب شاب يمثلون (25) منتخبًا من أبرز المنتخبات العالمية في اللعبة.
تأتي مشاركة المنتخب السعودي الشاب في بطولة النمسا، ضمن استعداداته لبطولة العالم للشباب، التي ستقام مطلع أكتوبر القادم بكوريا الجنوبية.