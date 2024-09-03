الرياضة هيثم عسيري قدساوي

الدمام-البلاد

تعاقد نادي القادسية مع اللاعب هيثم عسيري، قادماً من النادي الأهلي، وذلك لتدعيم خط وسط الفريق القدساوي. بدأ عسيري مسرته الكروية من الفئات السنية في النادي الأهلي وهو من خريجي أكاديمية النادي الأهلي، و تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2020، وفي أول مشاركة له أمام الحزم سجل هدفا وصنع هدفا. وشارك عسيري في كأس آسيا تحت 23 عام في أوزباكستان 2022. وفي نوفمبر عام 2022، تم اختيار هيثم عسيري وضمه إلى القائمة النهائية للمنتخب السعودي المشاركة بمونديال كأس العالم 2022 في قطر. من جانبه/ أبدى عسيري سعادته الكبيرة بالانضمام لفريق القادسية، وقال:” انتقلت لفريق كبير وصاحب تاريخ عريق ويضم كوكبة من نجوم الكرة السعودية والعالمية” . وتابع عسيري:” سأبذل قصارى جهدي مع الفريق لتحقيق نتائج مميزة تمكن الفريق من المنافسة في الموسم الحالي في مختلف البطولات التي سيشارك فيها” . واختتم عسيري:”أتمنى أن أكون على قدر ثقة إدارة القادسية وجماهيره العريقة واتطلع لاسعادهم من خلال تقديم مستوى مميز يساهم مع زملائي اللاعبين في تحقيق نتائج مميزة”.