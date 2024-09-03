الإقتصاد

طرح 4 فرص استثمارية في مدينة الباحة

صحيفة البلادaccess_time29 / صفر / 1446 هـ       3 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الباحة

أعلنت أمانة منطقة الباحة، عن طرح 4 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مبنى تجاري على مساحة 8,193 متراً مربعاً, إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري على مساحة 287.95 متراً مربعاً ولمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 1523.42 متراً مربعاً ولمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 3991.99 متراً مربعاً ولمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 1574.66 متراً مربعاً ولمدة 25 سنة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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