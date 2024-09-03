المحليات

توفر خدمة الاشتراك للنقل الترددي من وإلى المسجد النبوي

صحيفة البلادaccess_time29 / صفر / 1446 هـ       3 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 أعلن مشروع حافلات المدينة اليوم ، -الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة- عن توفر خدمة الاشتراك ” اليومي والأسبوعي والشهري ” في خدمة النقل الترددي من عدة مواقع بالمدينة المنورة إلى المسجد النبوي .

 وتشمل المسارات عدداً من المحطات منها مسار محطة قطار الحرمين السريع – المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي – المسجد النبوي، ومسار جامعة طيبة – العالية، ومسار الميقات – الخالدية، ومسار القصواء – سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف .

 ودعت حافلات المدينة الراغبين بالاطلاع على مزيد من التفاصيل تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية أو الاطلاع على الخريطة المرفقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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