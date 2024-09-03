الفريق البسامي يرأس اجتماع قيادات الأمن العام في المملكة

الرياض : البلاد

رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، اجتماع قادة الأمن العام في المملكة.

ونقل معاليه للمجتمعين في مستهل الاجتماع الذي عُقد عبر “الاتصال المرئي”؛ تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتقدير سموه للجهود المبذولة.

وناقش المجتمعون الخطط الأمنية المختلفة، والتحديات وسبل التعامل معها، إلى جانب تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وشدد معاليه على ضرورة مضاعفة الجهود، ومواصلة الارتقاء بالأداء الأمني وجودته.