الأمم المتحدة تدين استخدام الاحتلال القوة غير القانونية

البلاد – واس

أدانت الأمم المتحدة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة غير القانونية أثناء العمليات العسكرية في الضفة الغربية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن العمليات الإسرائيلية في مخيم جنين أدت إلى قتل 12 فلسطينياً، وتدمير كبير للبنية التحتية، وترك العائلات دون ماء وطعام، بالإضافة إلى اعتقال عشرات الشباب الفلسطينيين وتعرضهم لسوء المعاملة. وأكد المكتب أن استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية يفاقم العنف ويهدد أمن السكان الفلسطينيين، داعيًا إلى إنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف خياماً للنازحين ومنزلين في قطاع غزة، ومدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، باستشهاد فلسطيني -على الأقل- في قصف مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين غرب مخيم النصيرات، كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في وسط وغرب مدينة غزة. كما أفادت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مما أدى لاستشهاد فلسطيني، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في العدوان المستمر على المدينة منذ الأربعاء الماضي إلى 14 شهيداً وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية، وذلك بالتزامن مع مواصلة حصار الأحياء الشرقية للمدينة.

كما استشهد 12 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وتجمع للنازحين في دوار التعليم شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد ستة نازحين داخل مدرسة صفد التي تؤوي مئات النازحين، بعد قصفها من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، كما قصفت طائرات الاحتلال تجمعاً للفلسطينيين شمال قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة عدد آخر.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة.

وكان عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قد ارتفع لليوم 331 على التوالي إلى 40738 شهيداً، ونحو 94154 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 47 فلسطينياً وإصابة 94 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.