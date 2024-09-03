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إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع عبر البورصة العقارية

صحيفة البلادaccess_time29 / صفر / 1446 هـ       3 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 كشفت وزارة العدل عن إجمالي المساحات العقارية التي جرى إفراغها إلكترونياً عبر البورصة العقارية، خلال عام من تدشين البورصة، حيث بلغت أكثر من 5.3 مليارات متر مربع.

 وتعد البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (البيع والشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، كما تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

 وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول؛ حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونيًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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