إطلاق منصة البيئة التجريبية التشريعية لقطاع التأمين

الرياض : البلاد

شهد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق , إطلاق الهيئة منصة البيئة التجريبية التشريعية لقطاع التأمين، وذلك على هامش مؤتمر “فنتك 24” الذي يُقام في مركز واجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف منصة البيئة التجريبية التشريعية إلى توفير بيئة آمنة ومحدودة المخاطر ومُحوكمة لرواد الأعمال والشركات لاختبار الحلول والابتكارات الجديدة ذات العلاقة بأنشطة التأمين ولفترة زمنية محددة لحين تخرّج الأنشطة أو نماذج الأعمال.

وسيسهم ذلك في تحفيز ودعم الابتكار في قطاع التأمين، وتسهيل تطوير الأفكار الٍجديدة والإبداعية في إطار منظّم يمكِّن الشركات والمبتكرين في القطاع من اختبار منتجاتهم وخدماتهم ونماذج أعمالهم في بيئة آمنة؛ وذلك بهدف تسريع عمليات التطوير والابتكار، وتقديم فرصة فعّالة لاستكشاف حلول ابتكارية واختبار فعاليتها.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين: مع التطور الرقمي المتسارع، وفي ظل التحولات التي يشهدها القطاع من دخول تقنيات متقدمة جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، أصبح من المهم استحداث إطار يُحوكم تلك الابتكارات ويدعم تمكينها وتحفيزها وفق بيئة مؤاتية، فنحن ندعم كُلّ ما من شأنه أن يُسرّع من عملية التحوّل الرقمي لقطاع التأمين، حيث نحرص على تكامل أعمال القطاع مع توفير خدماته وتيسيرها للمستفيدين، إذ يُعد قطاع التأمين من أبرز قطاعات الخدمات المالية التي تقع ضمن اهتمام رؤية المملكة 2030 ، وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ناجي التميمي أن إطلاق المنصة يأتي في إطار جهود هيئة التأمين لتمكين أدوات الابتكار وتعزيز نهج التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة للارتقاء ببيئة الأعمال لقطاع التأمين في المملكة، وتطوير آلية عملها لتكون أكثر مرونة وسرعة في تلبية احتياجات العملاء، ورفع كفاءتها في إطلاق المنتجات والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم المتنامية على النحو الذي يتوافق مع تطلعات رؤية 2030 ومستهدفات تطوير القطاع المالي.

يذكر أن هيئة التأمين تستضيف مؤتمر “فنتك 24” الذي تستعرض فيه دورها في في رؤية 2030 وأحدث الابتكارات في قطاع التأمين، ويلقي الضوء على مستقبل التقنيات التأمينية وأحدث الابتكارات في المملكة.