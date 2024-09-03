إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية لليوم الوطني السعودي 94، للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، بشكل إلكتروني عبر: sales.mc.gov.sa، وتبدأ فترة التخفيضات للمستهلكين اعتباراً من 16 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2024.

ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر الإلكترونية من الحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة.

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في المنشآت والمتاجر الإلكترونية بجميع مناطق المملكة.