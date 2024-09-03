الرياض- واس
صدر أمس أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء، فيما يلي نصه:
الرقم : أ /83
التاريخ : 29 / 2 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 142 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداءً من 1 / 3 / 1446هـ.
1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ــ رئيساً.
2 ـ الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
3 ـ الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
4ـ الشيخ الدكتور / عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.
5 ـ الشيخ / عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.
6 ـ الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.
7 ـ الشيخ الدكتور / محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.
8 ـ الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.
9ـ الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.
10ـ الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.
11ـ الشيخ / سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.
12ـ الشيخ / محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.
13ـ الشيخ الدكتور / يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.
14ـ الشيخ الدكتور / محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.
15ـ الشيخ الدكتور / جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.
16ـ الشيخ الدكتور / عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.
17ـ الشيخ الدكتور / غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.
18ـ الشيخ الدكتور / سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.
19ـ الشيخ الدكتور / بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله.
20ـ الشيخ / عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.
21ـ الشيخ الدكتور / عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود