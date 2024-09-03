أكثر من 160 دار نشر من داخل المملكة وخارجها تُشارك في معرض الكتاب الدولي بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

تُشارك أكثر من 160 دار نشر من داخل المملكة وخارجها، و10 جامعات سعودية و7 مراكز ثقافية، وأكثر من 15 جمعية خيرية، في معرض الكتاب الدولي المُقام بالمدينة المنورة، الذي تُنظمه جمعية الأدب والأدباء، بإشراف من وزارة الثقافة تحت شعار “الكتاب نافذة الحياة”، وذلك في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ووثقت عدسة “واس” جانباً من حركة توافد الزوار والمهتمين على معرض الكتاب الذي يُثري تجربة الزوار بتعدد خياراته، بالإضافة للعديد من الندوات العلمية والمحاضرات والأمسيات الثقافية وورش العمل، لنشر الثقافة والتشجيع على القراءة، وتعزيز الانتماء للثقافة والهوية الوطنية.

يُذكر أن جمعية الأدب والأدباء بالمدينة المنورة هي مؤسسة غير ربحية تحت إشراف وزارة الثقافة، انطلقت في نوفمبر 2021م، لتحقيق جملة من الأهداف، منها نشر الأدب والإبداع في المجتمع، وتشجيع المواهب الأدبية ورعايتها، وتطوير قدرات الأدباء، وتنظيم البرامج التدريبية للأدباء، واستضافة الفعاليات والمنتديات والمسابقات الأدبية.