أساطير العالم يدشنون مشاركتهم في بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

اللجنة المنظمة تقيم مؤتمراً صحفياً قبل انطلاق الجولة الخامسة..

الرياض – هاني البشر

يستهلّ أفضل 16 لاعباً في العالم مشوارهم في بطولة الماسترز السعودية للسنوكر التي تقام منافساتها في العاصمة «الرياض»، اليوم الثلاثاء، بعد تأهلهم بشكل تلقائي لدور الـ32، إذ تضم القائمة كلاً من: الأسكتلندي جون هيغينز، والإنجليزي مارك سيلبي، والويلزي مارك ويليامز، والبلجيكي لوكا بريسيل، والإنجليزي شون ميرفي، بالإضافة إلى مواطنه جود ترامب؛ المصنف الأول عالمياً وبطل العالم 2019، والأيرلندي الشمالي مارك ألين؛ المصنف الثاني عالمياً وبطل العالم 2024، والإنجليزي كيرين ويلسون.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة لبطولة الماسترز السعودية للسنوكر، مساء الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور كل من: رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وأسطورة السنوكر الإنجليزي روني أوسوليفان، إلى جانب مواطنه المصنف الأول عالميًا جود ترامب، وسايمون براونيل، الرئيس التنفيذي للجولة العالمية للسنوكر، وإيميلي فريزر، الرئيس التنفيذي لشركة ماتش روم للرياضة، بالإضافة إلى حضور وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور ناصر الشمري، خلال المؤتمر الصحفي، أهمية البطولة وأنها تمثل علامة فارقة في جهود المملكة لتعزيز رياضة السنوكر ودعم المواهب الشابة، وأن هذا الحدث العالمي يلهم الأجيال الجديدة ويحفز تطلعاتهم، بينما نواصل العمل على تطوير البنية التحتية المحلية، واستضافة البطولات الدولية لدعم نجومنا الواعدين.

فيما عبّر روني أوسوليفان عن حماسه للمشاركة في البطولة، قائلاً: “بطولة الماسترز السعودية للسنوكر هي الأفضل في الجولة العالمية، بفضل التنظيم الممتاز والمرافق المتطورة، أشعر بالحفاوة الكبيرة هنا، وأتطلع لتقديم أداء يليق بهذا الحدث العالمي”.

وفي سياق متصل، أشارت إيميلي فريزر إلى الرؤية المستقبلية للبطولة، قائلة: “نسعى من خلال بطولة الماسترز السعودية لبناء مستقبل مشرق للسنوكر، وإن اختيار المملكة لاستضافة هذا الحدث يؤكد التزامنا بتطوير اللعبة، وإلهام الجيل القادم من النجوم الواعدين”.

وأكد سايمون براونيل أهمية التعاون مع المملكة في تطوير الرياضة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، تهدف إلى تنمية اللعبة بشكل مستدام وطويل الأمد، وأن بطولة الماسترز السعودية تساهم في تحقيق هذا الطموح.

الجدير بالذكر أن البطولة تُبث في أكثر من 200 دولة، مما يعكس الاهتمام العالمي برياضة السنوكر، ويؤكد أهمية هذا الحدث في تطوير اللعبة على مستوى المملكة والمنطقة.