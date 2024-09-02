الرياضة الاتحاد يتعاقد مع متوسط ميدان سان جرمان

البلاد- جدة

تعاقد نادي الاتحاد، مع البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. بيريرا صاحب الـ32 عامًا، انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في أكتوبر 2020 قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي. وكان المختص في سوق انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو قد قال عبر حسابه على منصة «إكس»: «أحرز نادي الاتحاد تقدمًا في المفاوضات لضم دانيلو بيريرا من باريس سان جيرمان». وأضاف: «المفاوضات في مراحلها النهائية لضم دانيلو قبل الموعد النهائي لسوق الانتقالات السعودية». دانيلو بيريرا، لاعب خط الوسط البرتغالي الذي لعب مع باريس سان جيرمان، يتمتع بإحصاءات مميزة منذ انضمامه للنادي في أكتوبر 2020، فخلال هذه الفترة، شارك بيريرا في أكثر من 90 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة. بيريرا يعتبر من اللاعبين الذين يتميزون بقدرتهم على اللعب في مركز الوسط الدفاعي وكذلك كمدافع مركزي، مما يمنحه مرونة كبيرة في تشكيلة الفريق؛ حيث ساهم في تحقيق باريس سان جيرمان لعدة ألقاب محلية، بما في ذلك الدوري الفرنسي وكأس فرنسا. على الصعيد الدولي، شارك بيريرا مع المنتخب البرتغالي في أكثر من 70 مباراة، وكان جزءًا من الفريق الذي فاز ببطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019.