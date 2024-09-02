طريقة عمل بيني ارابيتا بالجمبري والثوم

لمحبي البيني ارابيتا وصفة مكرونة مميزة مع الثوم والجمبري

المقادير اللازمة

نصف كيلو جمبري مقشر ومنظف

مكرونة بيني مسلوقة

5 حبات طماطم كبيرة

حبة بصل

3 فصوص ثوم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 فلفل حار مجفف

10 أوراق ريحان

1 ملعقة سكر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو

2 ملاعق صغيرة من الملح

طريقة العمل

افرمي الطماطم عصير

يفرم البصل ناعم

افرمي الثوم ناعم

انقعي الفلفل الحار المجفف في الماء الساخن لفترة من الوقت حتي يلين ثم يقطع

نفرم الريحان

نضع زيت الزيتون والبصل في قدر متوسط ويقلب قليلاً

نضيف الثوم والفلفل والجمبري والسكر ويقلب

عندما يتغير لون الجمبري ضعي الطماطم

عندما تبدأ الصلصة في التكاثف أضيفي الريحان

أضيفي البهارات والملح إلى الصلصة

ترفع من النار

تضاف المكرونة للصلصة واخلطيها جيدا

تقدم ساخنة