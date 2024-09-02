طريقة عمل بيني أرابيتا بالجبنة البارميزان

وصفة تقليدية للمكرونة البيني بالجبنة

المقادير اللازمة

مكرونة بيني مسلوقة

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

3 فصوص ثوم

1/4 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر المطحونة

1 علبة طماطم كاملة مقشرة أو 1 ½ كوب طماطم طازجة مقطعة

2 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

6 أوراق ريحان طازجة مفرومة

1/2 كوب من جبن البارميزان المبشور الطازج

1/3 كوب بقدونس مفروم طازج مفروم ناعماً للتزيين

طريقة العمل

سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة

أضيفي الثوم والفلفل الأحمر المطحون وقلبي لمدة 30 ثانية

أضيفي الطماطم واهرسيها باستخدام ملعقة وضعي معجون الطماطم

يترك الخليط على نار هادئة حتى يغلي لمدة 5-10 دقائق

يرفع عن النار ويضاف إليه الريحان الطازج المفروم

توضع المكرونة وتقلب

تقدم مع كمية وفيرة من جبن البارميزان المبشور والبقدونس المفروم