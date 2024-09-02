شعلة دورة الألعاب السعودية 2024 تصل إلى منطقة الحدود الشمالية

الرياض – هاني البشر
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تسلّم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية، محمد بن ناصر بن لبدة، شعلة دورة الألعاب السعودية 2024، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
وسلّم شعلة الدورة لاعب الكاراتيه رفاع العنزي الحاصل على ثلاثة ميداليات لبطولة المملكة، والحاصل على الحزام الأسود مرتين، وتناوب على حمل الشعلة في حديقة النخيل، الرباعة البارالمبية حسناء النجم الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين في بطولة فزاع بالإمارات 2023.
وزارت الشعلة مضمار المشي بميدان الأمير سلطان، وسط تفاعل كبير من أهالي المنطقة، وحمل الشعلة لاعب التنس أنس الزهراني الحاصل على الميدالية الفضية في غرب آسيا تحت 12 عاما في الأردن 2024.
وتهدف جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 47 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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