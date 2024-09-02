تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة وسنغافورة

البلاد ــ الرياض

بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أمس ، زيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة؛ تستهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في مجال الأتمتة والحلول التصنيعية الذكية، وتنمية القدرات البشرية، ونقل المعرفة والابتكار في قطاع الصناعة.

ويلتقي معاليه خلال الزيارة عدة وزراء ومسؤولين حكوميين إلى جانب قادة القطاع الخاص، حيث يجتمع بوزير القوى العاملة، واجتماع مع وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث (A*STAR)، كما يلتقي الشركات السنغافورية الكبرى في اجتماع يعقد باتحاد الصناعات التحويلية في سنغافورة (SMF)، ويزور معاليه ميناء تواس الذي يعد أكبر ميناء آلي في العالم.

وتأتي الزيارة في إطار جولة اقتصادية شرق آسيوية، يرأس خلالها معاليه وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية لزيارة الصين وسنغافورة، تبدأ من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري؛ وذلك لتعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.

يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سنغافورة خلال عام 2023م بلغ 9.3 مليارات ريال، فيما وصل حجم الواردات إلى 5.9 مليارات ريال في العام ذاته، وتنوعت أهم صادرات المملكة إلى سنغافورة بين اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، وأجهزة ومعدات كهربائية، ومعادن عادية ومصنوعاتها، بينما تمثلت أهم واردات المملكة من سنغافورة في سفن وقوارب ومنشآت عائمة، وأدوات وأجهزة للبصريات، وأجهزة للطب، ومنتجات صيدلانية.