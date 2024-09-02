الميزان التجاري غير النفطي بين المملكة ودول الخليج العربية يتجاوز الـ 6 مليارات ريال في الربع الثاني 2024

الرياض : البلاد

سجل الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضاً مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 5,743 مليارات ريال، ليبلغ مستوى الـ 6,776 مليارات ريال، محققاً نمواً سنوياً يُقدر بـ 600%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، حيث كان يبلغ 1,033 مليار ريال، وفق ما أوضحته البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية للربع الثاني الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية؛ يشمل (الصادرات الوطنية، وإعادة التصدير) 24,392 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً يُقدر بـ 31%، بزيادة بلغت 5,765 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 18,627 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية 17,616 مليار ريال.

وفي ما يخص أرقام الصادرات السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ فقد جاءت بالمرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 15,070 مليار ريال، مثلت نحو 61.8% من الإجمالي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 5,792 مليارات ريال بنسبة 23.7% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بـ 1,823 مليار ريال بنسبة بلغت 7.5% من الإجمالي، ورابعًا سلطنة عمان بـ 965 مليون ريال بنسبة 4% من الإجمالي، وخامسًا دولة قطر بقيمة 741 مليون ريال، بنسبة 3% من الإجمالي.