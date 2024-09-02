التايلاندي سانغاهام يدخل تاريخ بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

البلاد- الرياض

نجح التايلاندي نوبون سانغاهام في تسجيل 147 نقطة، خلال مواجهته مع الإيراني أمير سارخوش، دخل بها تاريخ بطولة الماسترز السعودية للسنوكر والجولة العالمية للسنوكر، إذ أصبح أول لاعب ينجح في تحقيق هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية من البطولة التي تحتضنها الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض، وشهد اليوم الثالث إقامة 32 مباراة، شارك فيها 64 لاعباً من 13 دولة حول العالم.

وحجز أبطال العالم السابقون؛ الأسكتلندي غرايم دوت (بطل العالم 2006)، والأسترالي نيل روبيرتسون (بطل العالم 2010)، والإنجليزي ستيوارت بينجهام (بطل العالم 2015)، مواقعهم في منافسات الجولة المقبلة، بعد فوزهم توالياً على الإنجليزي سام كريجي بنتيجة 4-0، ومواطنه بول ديفيل بنتيجة 4-1، والصيني زينج جيهاو بنتيجة 4-2، فيما تفوق اللاعب الصيني سي جياهوي على الأسطورة الإنجليزي جيمي وايت بنتيجة 4-2، وتجاوز الماليزي روري ثور خصمه الإنجليزي روبرت ميلكينز، بعد مباراة قوية انتهت بنتيجة 4-3، وتغلب التايلاندي ثيبشايا أنّوه على اللاتفي آرتيمس زيجنز بنتيجة 4-1.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الماسترز السعودية للسنوكر، عن إقامة مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في المركز الإعلامي بمقر البطولة، بمشاركة رئيس الاتحاد السعودي للسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وإلى جانبه أسطورة السنوكر وأحد لاعبي البطولة الإنجليزي روني أوسوليفان، وسايمون براونيل الرئيس التنفيذي للجولة العالمية للسنوكر، وإيميلي فريزر الرئيس التنفيذي لماتش روم للرياضة، فيما تنطلق الجولة الرابعة اليوم الاثنين، بمشاركة 32 لاعباً، ضمنوا مقاعدهم بعد 3 جولات إقصائية.