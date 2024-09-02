التايلاندي سانغاهام يدخل تاريخ بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

البلاد- الرياض
نجح التايلاندي نوبون سانغاهام في تسجيل 147 نقطة، خلال مواجهته مع الإيراني أمير سارخوش، دخل بها تاريخ بطولة الماسترز السعودية للسنوكر والجولة العالمية للسنوكر، إذ أصبح أول لاعب ينجح في تحقيق هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية من البطولة التي تحتضنها الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض، وشهد اليوم الثالث إقامة 32 مباراة، شارك فيها 64 لاعباً من 13 دولة حول العالم.
وحجز أبطال العالم السابقون؛ الأسكتلندي غرايم دوت (بطل العالم 2006)، والأسترالي نيل روبيرتسون (بطل العالم 2010)، والإنجليزي ستيوارت بينجهام (بطل العالم 2015)، مواقعهم في منافسات الجولة المقبلة، بعد فوزهم توالياً على الإنجليزي سام كريجي بنتيجة 4-0، ومواطنه بول ديفيل بنتيجة 4-1، والصيني زينج جيهاو بنتيجة 4-2، فيما تفوق اللاعب الصيني سي جياهوي على الأسطورة الإنجليزي جيمي وايت بنتيجة 4-2، وتجاوز الماليزي روري ثور خصمه الإنجليزي روبرت ميلكينز، بعد مباراة قوية انتهت بنتيجة 4-3، وتغلب التايلاندي ثيبشايا أنّوه على اللاتفي آرتيمس زيجنز بنتيجة 4-1.