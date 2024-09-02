الأخضر يرفع استعداده لمواجهة أندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

الرياض- هاني البشر

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة “جدة”، استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على “ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، ليجري بعدها مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب “عبدالإله المالكي” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته مساء غد الثلاثاء بحصة تدريبية على “ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية” عند الساعة السادسة مساءً، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.